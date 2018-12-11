محمد بن زايد ورئيس النيجر يبحثان تعزيز الصداقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، مع رئيس النيجر إيسوفو محمدو علاقات الصداقة بين البلدين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل إيسوفو محمدو في قصر الرئاسة حيث جرت له مراسم استقبال رسمية.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الجانبان مراسم تبادل اتفاقيتين ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين.