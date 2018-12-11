قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بجنوب الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بجنوب الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت الوزارة مقتل الشاب في جوار قرية اذنا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر في اذنا ان عمر حسن عواد (27 عاما) توفي إثر اصابته برصاص جنود قرب جدار اقامته إسرائيل على أطراف القرية.

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