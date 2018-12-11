بـ «يوم غضب وطني».. إضراب «السترات الحمراء» يربك تونس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تترقب الحكومة التونسية بقيادة يوسف الشاهد ما ستؤول إليه الأحداث في "مهد الربيع العربي"، بعدما دعت الكثير من الحركات والنقابات لإضراب شامل، أهمها كان تلويح البعض لارتداء "سترات حمراء" كما التي كانت بعاصمة النور "فرنسا" قبل أيام.

"السترات" باتت واحدة من الأزياء التي ربما تشعل وتثير غضب الرؤساء والملوك، بعدما نجحت في تحقيق مطالبها في فرنسا، وها هي تضع آخرين أمام احتمالات ربما تطيح بأعتى الأنظمة.

فمن سترات فرنسا الصفراء إلى سترات تونس الحمراء، باتت مهد الربيع العربي على أبواب تظاهرات، دعت إليها بعض الحركات الشبابية، ربما تشعل ذلك البلد المهيأ للاشتعال، نظرا لاستمرار الإضرابات فيه.

رئيس تونس الباجي قايد السبسي

وانتقلت عدوى السترات الصفراء في باريس، إلى أخرى حمراء في تونس، لتضع الرئاسة والحكومة التونسية أمام أزمة ربما تطيح بهما، خصوصا بعد تزايد الصراع الأخير بين القصبة والقصر، وما أثير عن أضرابات للمعلكيم والأساتذة، وأخرى للمحامين تبدأ الأربعاء.

السترات الحمراء

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت حركة شبابية إطلاق حملة "السترات الحمراء"، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا.

ويأتي هذا فيما يُضرِب محامو تونس، الاثنين، عن العمل في محاكم البلاد كافة، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني الأربعاء.

وفي الساعات الأخيرة، أصدر نشطاء بيانا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".

يوم غضب وطني

وجاء في البيان "نعلن اليوم رسميا، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة السترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي- علي حد تعبيرهم.

وأوضح البيان أن حركة "السترات الحمراء" هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم.

وأعلنت الحملة عن "التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد".

إيمان الطبيلي ناشطة سياسية تونسية وعضو بحركة النهضة قالت، إننا في تونس نعيش في بلد ديمقراطي، شعب صنع ثورته وساعد آخرين في الحصول على حريته، ونحن مع أي تظاهر سلمي، ونشارك فيه، لكن في ذات الوقت هناك إسفاف في الإضرابات التي تعم أراضي تونس.

إقالة الحكومة

وأوضحت لـ "مصر العربية": هناك إضراب للمعلمين منذ قرابة الأسبوع، وآخر للمحامين يريدون تعميمه غدا بشكل أوسع عبر غضبة يوم وطني، والآن مطالبات بإقالة الحكومة عبر "السترات الحمراء" والتي اتخذت مما حدث في فرنسا نهجا لها، باعتقادي أن كل تلك الإضرابات تربك تونس أكثر، وتضغط على الحكومة.

وتابع: الاقتصاد التونسي منهك بشكل كبير، لذلك فالإضرابات الآن، وكذلك الصراع بين القصبة والقصر (السبسي والشاهد)، كل هذا يؤجج الشارع أكثر.

جانب من احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

تجدر الإشارة إلى أن أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي هزت فرنسا، وشهدت إحراق مئات السيارات وتخريب قوس النصر وزجت بحكومة ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.

وتدخل الاحتجاجات في فرنسا قرابة الشهر، إثر اندلاعها على خلفية فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود ما دفع الحكومة الفرنسية لتجميد القرارات التقشفية ودعوة المحتجين لحوار مجتمعي وهو ما لم يستجب له المتظاهرون المعروفون بحركة السترات الصفراء"؛ واعتبر محللون الاحتجاجات هي الأعنف في تاريخ فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.