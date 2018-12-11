ابتكار جهاز جديد لاكتشاف حالات الاكتئاب

ابتكر تقنيّونَ جهازًا جديدًا يمكنُ للأطباء استخدامُه؛ لاكتشاف حالات القلق والتوتر والاكتئاب لدى الأشخاص.

وعن الجهاز، فهو يتكون من سماعات للرأس وسوار لمفصل اليد وآخر للكاحل، كما يقوم بمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى التعرق والتنفس، وتحليلها من قبل أجهزة الكمبيوتر.

ونالت الدراسات التجريبية للجهاز الذي يُطلق عليه اسم ” سيستم دي ” نظام استشعار لتقييم الاضطرابات العقلية، على إعجاب الباحثين، حيث يمكنها تشخيص اضطراب القلق الحاد في 94% من الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز سيكون متاحًا للاستخدام على نحو واسع في العام القادم 2019.