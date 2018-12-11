عصير البرتقال يحميك من هذا المرض الخطير

قالت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية إن تنوال عصير البرتقال على المدى الطويل يمكن أن يحمي من الاصابة بالخرف ويؤخر علامات الشيخوخة.

وأوضح كبير معدي الدراسة تشانغ تشنغ يوان، إن الفاكهة والخضروات، ومنها بالطبع البرتقال تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة فهي تحتوي على الالياف وكذلم مضادات الأكسدة وهي المواد الأكثر أهمية في موضوع الدراسة اذ أنها تساهم في حماية الدماغ وبالتالي تحمي وظائفه الادراكية.

ووجدت الدراسة ان الرجال المشاركين في التجارب الذين تناولوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال بانتظام على مدار عقدين من الزمن كانوا أقل عرضة بنسبة 47% لصعوبة التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة التي تعتبر من المظاهر الواضحة على تأثر الوظائف الادراكية للدماغ والاصابة بالخرف.