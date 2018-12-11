مسبار لـ"ناسا" يجمع أدلة على وجود مياه على كويكب بينو

قال علماء إن مركبة الفضاء "أوزيريس ريكس"، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا Nasa"، اكتشفت مكونات للمياه على كويكب قريب نسبيا من الأرض، صخري في حجم ناطحة سحاب، ما قد يقدم أدلة على أصول نشأة الحياة على الأرض.

وعثرت المركبة "أوزيريس ريكس"، التي حلقت الأسبوع الماضي على بعد 19 كيلومترا من الكويكب بينو، الذي يبعد نحو 2.25 مليون كيلومتر عن الأرض، على آثار لجزيئات الهيدروجين والأكسجين، وهما جزءا تركيبة المياه، وبالتالي إمكانية وجود حياة، وهي جزء من سطح الكويكب الصخري.

وقال دانتي لوريتا، العالم المتخصص في الكواكب بجامعة أريزونا، والباحث الرئيسي في مهمة المركبة أوزيريس ريكس: "وجدنا المعادن الغنية بالمياه من بدء المجموعة الشمسية التي تماثل بالضبط العينة التي ذهبنا إلى هناك للعثور عليها وجلبها إلى الأرض".

وأضاف "نسعى حقيقة لفهم الدور الذي أدته هذه الكويكبات الغنية بالكربون في نقل المياه إلى الأرض في بداية نشأتها، ما جعلها صالحة للسكن".

وتقترب المركبة "أوزيريس ريكس" من الكويكب بينو على بعد 1.9 كيلومتر في وقت لاحق هذا الشهر، لتدخل إلى منطقة الجاذبية الخاصة بالكويكب وتحلل تضاريسه، ومن هناك تبدأ المركبة تدريجيا في تقليص مدارها حول الكويكب لتصبح على بعد مترين فقط من سطحه ومن ثم يمكن لذراعها الآلي انتزاع عينة من الكويكب بحلول يوليو/تموز 2020، ثم تبدأ المركبة بعد ذلك في العودة إلى الأرض، وتطلق كبسولة تحمل عينة من الكويكب لتهبط بمظلة في صحراء ولاية يوتا في سبتمبر/أيلول 2023.

وأطلق المسبار "أوزيريس" في مهمة جلب عينات من الكويكب إلى الأرض لدراستها عام 2016، ويدور الكويكب بينو الذي يبلغ عرضه 500 متر تقريبا حول الشمس على مسافة مماثلة تقريبا للمسافة بين الأرض والشمس، وهناك مخاوف لدى العلماء بخصوص احتمال اصطدام الكويكب بينو بالأرض في أواخر القرن 22.