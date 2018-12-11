دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

معظم المستخدمون على علم بتطبيق مدير الملفات ES File Explorer على أندرويد، والذي يمكن وصفه بأنه كامل المواصفات عندما يتعلق الأمر بإدارة الملفات على النظام المذكور، حيث له القدرة على فعل ما تفعله على سطح المكتب ولكن على أندرويد مثل عملية النسخ والنقل والقص والحذف والبحث والمشاركة والإخفاء وإنشاء اختصارات.

فضلًا عن إدارة الملفات عن بعد عبر جهاز الحاسوب، والأهم من ذلك دعمه لتشغيل لجميع تنسيقات الملفات بما في ذلك الصور والفيديو والمستندات ,,,إلخ، والكثير من المزايا الأخرى، وبشكل خاص يتضمن مدير الملفات أداة للتخصيص يستطيع معها المستخدم تغيير الألوان او تغيير الثيم الافتراضي، فإن كنت من مستخدمي التطبيق وترغب في تغيير ثيّمه الخاص فجرّب هذا التطبيق الجديد ES Dawn.

حيث يضع بين يديك خلفية في غاية الجمال، فضلًا عن ألوان جريئة قاتمة تعمل بشأن أو بآخر على توفير البطارية، وهناك الشفافية التي يمكن التحكّم في مستواها، بالتالي هذا التطبيق لا يُضيف أي مزايا على مدير الملفات ES File Explorer سوى تغيير الثيم الخاص به، أخيرًا إن كنت من الراغبين في تجربته فحمّله من هنا، وهو متوفّر بشكل مجاني للجميع.

التدوينة تطبيق ES Dawn لتغيير الثيم الافتراضي لتطبيق مدير الملفات ES File Explorer ظهرت أولاً على عالم التقنية.