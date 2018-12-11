دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت تيليجرام النسخة 5.0 من تطبيقها الشهير للدردشة على اندرويد وiOS حاملا ًمعه الكثير من التحسينات والاصلاحات والمزايا الجديدة بالاضافة إلى تغييرات ملحوظة في التصميم على أندرويد.

التحديث يدعم المزيد من اللغات مع التركيز على اللغات من اليمين لليسار مثل العربية والفارسية ايضاً تم تحسين جودة الوسائط وسرعة التنزيل مع تحسينات لطريقة تصفح الوسائط اثناء المحادثات .

أيضاً يقدّم التحديث :

– دعم اللغات المخصصة. قم بإنشاء حزم لغات تشاركية سحابية لتيليجرام على منصتنا للترجمة – ثم قم بتطبيقها بسرعة وبسهولة.

– الاستعراض الفوري 2.0. قم بعرض صفحات الويب داخل التطبيق مع دعم محتويات جديدة.

– تصميم مُحسن للحسابات، قسم الإشعارات والأصوات، والإعدادات بشكل عام. بالإضافة لتسريع الوصول إلى الوسائط المتبادلة في قسم معلومات المحادثات.

– تحسين أقسام الوسائط المتبادلة.

– تحسين عملية تعيين صور للمحادثات.

– إمكانية التقليب بين الصور المرسلة كملفات أثناء عرضها.

– إمكانية التقريب في المقاطع المرئية أثناء تشغيلها.

– عرض صور الصوتيات في لوائح التشغيل وفي قسم “الصوتيات المتبادلة”.

– تثبيت الرسائل في المجموعات الصغيرة وفي الرسائل المحفوظة.

– عشرات الإصلاحات والتحسينات الطفيفة.

المصدر

التدوينة تيليجرام تطلق النسخة رقم 5.0 من التطبيق على اندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.