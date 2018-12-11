دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خلل يصيب تطبيق أوبر يسبب مشاكل بالدفع للعملاء ويلحق الضرر بخدمتها Uber Eats

اشتكي مئات المستخدمين من خلل أصاب تطبيق أوبر للنقل مساء الإثنين في الولايات المتحدة وعبروا عن ذلك عبر حساباتهم في تويتر بتغريدات كان مفادها أن التطبيق قام بإضافة تكاليف إضافية عليهم لمواصلات لم يقوموا بها، حيث تسألوا مستغربين إذا ما تم اختراق التطبيق أو ما شابه، فيما أفادت بعض شكاوى العملاء في نفس الوقت عن موجهاتهم لمشاكل أثناء استخدامهم لخدمة توصيل الطعام أيضاً Uber Eats.

وليس هنالك أي تفاصيل إضافية للحظة حول نوعية الخلل الذي يعاني منها التطبيق حالياً ومدى رقعة اتساعه أو الأثار التي قد تعقب هذه المشكلة، وكان رد أوبر الوحيد على هذا الأمر بتغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر تعتذر فيها عن العطل وتفيد بعمل فريقها على حل هذه المشكلة كما تبين التغريدة التالية:

فيما لم تبدي أوبر أي تفاصيل إذا ما كان فعلاً قد تعرض التطبيق للاختراق أم أنها مشكلة فنية تعود لعيب برمجي نتيجة عمليات تطوير أو إصلاح تجريها الشركة على تطبيقها؛ لربما الساعات القليلة القادمة ستحمل إلينا صورة كاملة المعالم بترتيبات ستعمل فيها الشركة على تعويض المستخدمين الذين واجهوا المشكلة.

التدوينة خلل يصيب تطبيق أوبر يسبب مشاكل بالدفع للعملاء ويلحق الضرر بخدمتها Uber Eats ظهرت أولاً على عالم التقنية.