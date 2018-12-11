دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تدعم nova 4 بمستشعر 48 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق مؤتمر هواوي للإعلان الرسمي عن هاتف nova 4، وفي تسريبات جديدة من TENAA رصد الهاتف مع مستشعر 48 ميجا بيكسل.

كشفت علامة Honor الفرعية لشركة هواوي عن هاتف View 20 في إعلان تشويقي بالأمس تستعرض فيه المميزات الرئيسية للهاتف، والتي كان من بينها مستشعر سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن هذه الميزة لن تقتصر فقط على هاتف View 20، حيث تؤكد تسريبات TENAA أن هاتف nova 4 يأتي قريباً مع مستشعر 48 ميجا بيكسل أيضاً.

ومن المقرر وفقاً لتسريبات TENAA أن يأتي هاتف nova 4 مع مستشعر 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية بين الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يدعم هذا المستشعر أيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تظهر الكاميرة الخلفية بالتصميم ذاته المميز للكاميرة في هاتف P20 Pro.

هاتف nova 4 يضم أيضاً التصميم المميز بالكاميرة الأمامية المدمجة في الشاشة، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تقدم هذا الإصدار مع رقاقة معالج Kirin 980 المميزة، بينما تشير توقعات أخرى إلى رقاقة Kirin 710، إلا أن مع تقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة قد يكون معالج Kirin 980 الأكثر ترجيحاً.

أيضاً من بين المواصفات التي كشف عنها في تسريبات TENAA حجم الشاشة في هاتف nova 4 التي تأتي بحجم 6.41 إنش، إلى جانب قدرة البطارية التي تصل إلى 3900 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدار هواوي الجديد nova 4 الذي ينطلق في 17 من شهر ديسمبر الجاري.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تدعم nova 4 بمستشعر 48 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.