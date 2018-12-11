البرندات الأكبر في عالم التكنولوجيا لعام 2018

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كتب - عاصم الأنصاري:
سيطرت شركات التكنولوجيا على المراكز الخمسة الأولى في قائمة أعلى 500 شركة في العالم وفقًا لقيمة العلامة التجارية، وفقًا لتقرير سنوي تُصدره مؤسسة "براند فاينانس" البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية.
كما أصدرت المؤسسة تقريرها السنوي الخاص بشركات التكنولوجيا لعام 2018، والذي يشتمل على أكبر 100 شركة تقنية في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.
البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت المراكز العشرة الأولى للعلامات التجارية التقنية الأكثر قيمةً في العالم خلال عام 2018، وجاءت على النحو التالي:1- شركة أمازون © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة أمازون
أصبحت شركة أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية، هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بعدما كانت في المركز الثالث في عام 2017، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 42 % على أساس سنوي لتصل إلى 150.8 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى التوسع في المجالات التقنية المختلفة وزيادة استثماراتها في خدمات الويب السحابية التي تعتبر محرك النمو الأكبر للشركة خلال السنوات الأخيرة والعمود الفقري لتوسعها القادم، وكذلك الاستثمار في تقنيات الذكاء الصناعي وغيرها.2- شركة أبل © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة أبل
احتفظت شركة أبل الأمريكية بالمركز الثاني في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 37% لتصل إلى 146.3 مليار دولار، بعد انخفاضها بنسبة 27 % في العام الماضي.
وقد سجلت "أبل" هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا عبر وصولها إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، وبذلك تكون أول شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية، ثم لحقت بها بعد شهر شركة أمازون وانضمت رسميًا إلى نادي التريليون دولار.3- شركة جوجل © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة جوجل
تراجعت شركة جوجل الأمريكية إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الأول العام الماضي، حيث كان نمو قيمة العلامة التجارية بطيء نسبيًا بنسبة 11% لتصبح قيمتها 120.9 مليار دولار.
وساهمت إعلانات "جوجل" عبر الإنترنت بجزء كبير من زيادة الإيرادات. ومع ذلك لم يبقيها ذلك في صدارة القائمة، فهي تعمل على التركيز على قطاعات معينة مثل الحوسبة السحابية ونظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد" ومحرك البحث مع إهمال باقي القطاعات، فاستثمارات "جوجل" في السيارات ذاتية القيادة والهواتف الذكية لا تزال تفتقر إلى الحجم والجرأة التي أظهرتها مشاريع شركة أمازون الجديدة لتؤهلها لاحتلال المركز الأول بدلًا منها.4- شركة فيسبوك © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة فيسبوك_2
احتلت شركة فيسبوك المركز الرابع في القائمة بعدما كانت في المركز الخامس العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% لتصبح 89.6 مليار دولار بعدما كانت 61.9 مليار دولار العام الماضي.
وبالرغم الأزمة الأخيرة التي تواجهها الشركة والمُتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا" ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، ولكن مجموعات التطبيقات التي تمتلكها الشركة (إنستجرام وواتساب وماسنجر) كانت السبب في تحقيق هذا النمو، كما يُتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.5- شركة مايكروسوفت © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة مايكروسوفت
احتلت شركة مايكروسوفت المركز الخامس هذا العام بعدما كانت في المركز الرابع العام الماضي، وكانت علامتها التجارية صاحبة أقل معدل نمو حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 6% لتصبح 81 مليار دولار.
وعملت "مايكروسوفت" خلال السنوات الأخيرة على تحسين أدائها بشكل كبير مدعومة بثقة المستثمرين بعد تعيين ساتيا نادالا في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014، حيث خفضت الشركة اعتمادها على نظام ويندوز لأجهزة الحواسيب الشخصية وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في مجال الحوسبة السحابية، وهذا ساعدها على أن تحل في المركز الثاني بعد أمازون ضمن هذا القطاع الآخذ في النمو.6- شركة سامسونج © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة سامسونج
احتفظت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالمركز السادس في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصل إلى 77.7 مليار دولار بعدما كانت 51.4 خلال العام الماضي، وذلك بسبب النمو السريع في قطاع الهواتف الذكية التي تعتمد عليه الشركة.7- شركة علي بابا © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة علي بابا
حققت شركة على بابا الصينية تقدمًا هذا العام، إذ احتلت المركز السابع في القائمة بعدما كانت في المركز السادس العام الماضي.
وارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 58% لتصبح 54.9 مليار دولار، وليس هناك أي مؤشرات تدل على التباطؤ، حيث تعمل الشركة على زيادة استثمارتها في مجال الحوسبة السحابية وتوسع سلسلتها اللوجستية العالمية.8- شركة تينسنت © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة تينسنت_1
جاءت في المركز الثامن شركة تينست الصينية محققة نجاح كبير حيث كانت في المركز الـ 11 العام الماضي، وارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 83% لتصبح 40.7 مليار دولار.9- شركة هواوي © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة هواوي
احتلت شركة هواوي الصينية المركز التاسع بعدما كانت في المركز العاشر العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصبح 38 مليار دولار، ويعود ذلك إلى النجاح الهائل الذي حققته شركة هواوي في مبيعات الهواتف الذكية لتحتل المركز الثالث في هذا المجال بعد شركتي أبل وسامسونج.10- شركة آي بي أم © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة آي بي أم
احتلت شركة "آي بي أم" المركز العاشر، إذ تراجعت عن المركز السابع في العام الماضي، وانخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 10% لتصبح 32.4 مليار دولار بعدما كانت 36 مليار دولار العام الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن البرندات الأكبر في عالم التكنولوجيا لعام 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .