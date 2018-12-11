البرندات الأكبر في عالم التكنولوجيا لعام 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © برندات عالم التكنولوجيا برندات عالم التكنولوجيا

كتب - عاصم الأنصاري:

سيطرت شركات التكنولوجيا على المراكز الخمسة الأولى في قائمة أعلى 500 شركة في العالم وفقًا لقيمة العلامة التجارية، وفقًا لتقرير سنوي تُصدره مؤسسة "براند فاينانس" البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية.

كما أصدرت المؤسسة تقريرها السنوي الخاص بشركات التكنولوجيا لعام 2018، والذي يشتمل على أكبر 100 شركة تقنية في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت المراكز العشرة الأولى للعلامات التجارية التقنية الأكثر قيمةً في العالم خلال عام 2018، وجاءت على النحو التالي:

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة أمازون

1- شركة أمازون

أصبحت شركة أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية، هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بعدما كانت في المركز الثالث في عام 2017، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 42 % على أساس سنوي لتصل إلى 150.8 مليار دولار.

ويرجع ذلك إلى التوسع في المجالات التقنية المختلفة وزيادة استثماراتها في خدمات الويب السحابية التي تعتبر محرك النمو الأكبر للشركة خلال السنوات الأخيرة والعمود الفقري لتوسعها القادم، وكذلك الاستثمار في تقنيات الذكاء الصناعي وغيرها.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة أبل

2- شركة أبل

احتفظت شركة أبل الأمريكية بالمركز الثاني في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 37% لتصل إلى 146.3 مليار دولار، بعد انخفاضها بنسبة 27 % في العام الماضي.

وقد سجلت "أبل" هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا عبر وصولها إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، وبذلك تكون أول شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية، ثم لحقت بها بعد شهر شركة أمازون وانضمت رسميًا إلى نادي التريليون دولار.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة جوجل

3- شركة جوجل

تراجعت شركة جوجل الأمريكية إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الأول العام الماضي، حيث كان نمو قيمة العلامة التجارية بطيء نسبيًا بنسبة 11% لتصبح قيمتها 120.9 مليار دولار.

وساهمت إعلانات "جوجل" عبر الإنترنت بجزء كبير من زيادة الإيرادات. ومع ذلك لم يبقيها ذلك في صدارة القائمة، فهي تعمل على التركيز على قطاعات معينة مثل الحوسبة السحابية ونظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد" ومحرك البحث مع إهمال باقي القطاعات، فاستثمارات "جوجل" في السيارات ذاتية القيادة والهواتف الذكية لا تزال تفتقر إلى الحجم والجرأة التي أظهرتها مشاريع شركة أمازون الجديدة لتؤهلها لاحتلال المركز الأول بدلًا منها.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة فيسبوك_2

4- شركة فيسبوك

احتلت شركة فيسبوك المركز الرابع في القائمة بعدما كانت في المركز الخامس العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% لتصبح 89.6 مليار دولار بعدما كانت 61.9 مليار دولار العام الماضي.

وبالرغم الأزمة الأخيرة التي تواجهها الشركة والمُتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا" ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، ولكن مجموعات التطبيقات التي تمتلكها الشركة (إنستجرام وواتساب وماسنجر) كانت السبب في تحقيق هذا النمو، كما يُتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة مايكروسوفت

5- شركة مايكروسوفت

احتلت شركة مايكروسوفت المركز الخامس هذا العام بعدما كانت في المركز الرابع العام الماضي، وكانت علامتها التجارية صاحبة أقل معدل نمو حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 6% لتصبح 81 مليار دولار.

وعملت "مايكروسوفت" خلال السنوات الأخيرة على تحسين أدائها بشكل كبير مدعومة بثقة المستثمرين بعد تعيين ساتيا نادالا في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014، حيث خفضت الشركة اعتمادها على نظام ويندوز لأجهزة الحواسيب الشخصية وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في مجال الحوسبة السحابية، وهذا ساعدها على أن تحل في المركز الثاني بعد أمازون ضمن هذا القطاع الآخذ في النمو.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة سامسونج

6- شركة سامسونج

احتفظت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالمركز السادس في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصل إلى 77.7 مليار دولار بعدما كانت 51.4 خلال العام الماضي، وذلك بسبب النمو السريع في قطاع الهواتف الذكية التي تعتمد عليه الشركة.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة علي بابا

7- شركة علي بابا

حققت شركة على بابا الصينية تقدمًا هذا العام، إذ احتلت المركز السابع في القائمة بعدما كانت في المركز السادس العام الماضي.

وارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 58% لتصبح 54.9 مليار دولار، وليس هناك أي مؤشرات تدل على التباطؤ، حيث تعمل الشركة على زيادة استثمارتها في مجال الحوسبة السحابية وتوسع سلسلتها اللوجستية العالمية.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة تينسنت_1

8- شركة تينسنت

جاءت في المركز الثامن شركة تينست الصينية محققة نجاح كبير حيث كانت في المركز الـ 11 العام الماضي، وارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 83% لتصبح 40.7 مليار دولار.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة هواوي

9- شركة هواوي

احتلت شركة هواوي الصينية المركز التاسع بعدما كانت في المركز العاشر العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصبح 38 مليار دولار، ويعود ذلك إلى النجاح الهائل الذي حققته شركة هواوي في مبيعات الهواتف الذكية لتحتل المركز الثالث في هذا المجال بعد شركتي أبل وسامسونج.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content شركة آي بي أم

10- شركة آي بي أم

احتلت شركة "آي بي أم" المركز العاشر، إذ تراجعت عن المركز السابع في العام الماضي، وانخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 10% لتصبح 32.4 مليار دولار بعدما كانت 36 مليار دولار العام الماضي.