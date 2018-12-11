شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى بشمال كابول إلى 12 قتيلا ومصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد مجروح، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذى استهدف قافلة تابعة لقوات الأمن فى منطقة باغمان بشمال العاصمة كابول إلى 6 قتلى و6 مصابين. وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، بواسطة سيارة مفخخة أثناء مرور القافلة الأمنية فى المنطقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى بشمال كابول إلى 12 قتيلا ومصابا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .