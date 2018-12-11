شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل السلمي: البرلمان العربى سيواصل دوره فى تنسيق وتوحيد المواقف العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان سيواصل دوره فى تنسيق وتوحيد المواقف العربية إزاء التحديات التى تمر بها الأمة العربية على المستويات الإقليمية والدولية.

وقال السلمي فىي الجلسة العامة للبرلمان العربى التى انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية، إن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة تستوجب توحيد الجهود للتصدى لتلك التحديات والعمل على حل الأزمات التى تمر بها الأمة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية معلنا فى هذا الإطار عن انعقاد هذه الجلسة تحت شعار القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وأكد مواصلة دور البرلمان العربى الداعم للحقوق الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطينى، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وجدد السلمى فى كلمته التزام البرلمان بمساعدة الدول العربية فى جهودها لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم كافة الإجراءات التى تتخذها لضمان سلامة مواطنيها، موضحا أنه سيعرض مشروع قرار فى هذا الإطار على البرلمان .

وأكد دعم البرلمان للسودان لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما أكد دعم البرلمان للشرعية فى اليمن والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسى فى ليبيا وسوريا.

وأعلن عن التضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بسمعتها.