شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سورية تقضى بإعدام عدد من قيادات التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات فى العاصمة السورية دمشق أحكاما بالإعدام على عدد من قيادات ومسلحى التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، أن بين المحكومين عليهم بالإعدام، زعيم هيئة تحرير الشام محمد حسين الشرع، والملقب بـ أبو محمد الجولانى، وزعيم جيش الإسلام عصام بويضانى الملقب بـ أبو همام، وزعيم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.
وأوضحت القناة أن الأحكام شملت أكثر من 40 متهما معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، حيث وجهت لهم تهمة قصف بعض أحياء دمشق بالقذائف، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
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