شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: توقعات بانعقاد اللقاء الثلاثى كونتى-حفتر-السراج الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "آكى" الإيطالية، إن هناك توقعات بأن يكون صباح الخميس المقبل، موعدا للقاء الثلاثى الذى سيجمع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، مع كل من رئيس حكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج والمشير خليفة حفتر.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المعروف أن كونتى سيشارك فى القمة الأوروبية، التى ستنطلق عصر الخميس كما أنه سيجتمع فى بروكسل يوم الأربعاء، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فى لقاء تأمل فيه روما التوصل إلى حل وسط بشأن موازنة الحكومة الإيطالية للعام المقبل، التى لا يزال يرفضها الجهاز التنفيذى الأوروبى.

ويذكر أن حفتر سجل زيارة غير معلنة لروما الاسبوع المنصرم، حيث استقبله كونتى فى مقر الحكومة، قصر (كيجي)، يوم الخميس الماضى.

وأفاد بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإيطالية فى أعقاب اللقاء بأن المحادثات بين الرجلين جاءت "متابعة لمؤتمر باليرمو"، الخاص بأزمة ليبيا، الذى انعقد فى صقلية نوفمبر الماضى، فضلا عن "دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، غسان سلامة، لإحلال الاستقرار فى ليبيا".

كما شهد مؤتمر باليرمو لقاء بين حفتر والسراج، وشاركا فى قمة مصغرة على هامش المؤتمر، بحضور كونتى ورئيس المجلس الأوروبى ورئيس الوزراء الروسى ووزير الخارجية الفرنسى.