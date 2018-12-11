شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا البرلمانين العربى والمصرى يعقدان جلسة مباحثات بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك قبل انطلاق اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، تناولت جلسة المباحثات سبل تنسيق المواقف البرلمانية، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيما تناقش الجلسة العامة للبرلمان العربى عددا من قضايا العمل العربى المشترك وسبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

كان الدكتور على عبد العال،رئيس مجلس النواب، وصل منذ قلبل إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لحضور الجلسة العامة للبرلمان العربى اليوم.