الهلال يغادر بالمصرية غدا الى تونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكمل المكتب التنفيذي بنادي الهلال، إجراءات الحجز لبعثة فريق الكرة الاول التي ستغادر يوم غد المقبل الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري إلى تونس لمواجهة ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ في ذهاب الدور الاول لرابطة الأبطال الافريقية ؛ وتم الحجز للبعثة عبر الخطوط المصرية التي وفرت اقصر مدة وصول إلى تونس ؛ يذكر ان البعثة الزرقاء تتكون من 32 شخصاً من بينهم 20 لاعباً ..

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