شهاب محمد - الخرطوم - بومبيو: الصين تمثل التهديد الأكبر لبلادنا

الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الصين تمثل أكبر الأخطار المحدقة بالولايات المتحدة في الوقت الراهن، وأنها ستبقى الخطر الأول على بلاده طيلة السنوات الـ25 المقبلة.

وردّا على سؤال صحفي عما إذا كانت الصين تمثل تهديدا أكبر على الغرب من تهديد روسيا أو إيران، قال بومبيو: “لا أظن أن أحدا يشك في ذلك”.

وأضاف: “في غضون خمسة وعشرة وخمسة وعشرين عاما مقبلة ستبقى الصين بفضل عدد سكانها وثروتها، إضافة إلى نظامها الداخلي، أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة في الأمد المتوسط والبعيد”.

واتهم الوزير الأمريكي بكين بأنها تتبع “سلوكا عدوانيا في بعض الأحيان”، وتمارس تضليل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تعمل على عسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي، لكنها في الواقع تواصل بناء المنشآت العسكرية هناك.

وأكد بومبيو عزم بلاده على “الاحتفاظ بجاهزيتها على كافة الجبهات”، مشيرا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضمن لنفسها الدور المهيمن في العالم على كل الجبهات”.

وتأتي تصريحات بومبيو وسط مساعي واشنطن وبكين لتسوية خلافاتها التجارية على أساس الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين خلال لقائمها على هامش قمة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.

المصدر:روسيا اليوم