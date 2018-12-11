تعرف على اسعار الذهب في الخليج 365 الثلاثاء بالجنيه السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ننشر لكم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14. وحدة الذهب السعر الحالي

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 السعر السابق

الاثنين 10 ديسمبر 2018 نسبة التغير أوقية الذهب 59,614.45 59,314.95 0.50 % جرام الذهب عيار 24 1,916.86 1,907.23 جرام الذهب عيار 22 1,756.98 1,748.16 جرام الذهب عيار 21 1,676.92 1,668.49 جرام الذهب عيار 18 1,437.19 1,429.96 جرام الذهب عيار 14 1,118.47 1,112.85 جرام الذهب عيار 12 958.43 953.62 جرام الذهب عيار 10 798.69 794.68

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