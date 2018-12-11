شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: آخر لحظة وكيل النفط المقال لـ”آخر لحظة”:”أقسم بالله لم أخطئ” دعم الدواء في الموازنة الجديدة بـ”5″ ترليون جنيه معلومات جديدة عن السودانيين المحتجزين بليبيا ضبط ثلاثة منازل عشوائية لتصنيع زيوت الطعام هيئة الأنصار: المهدي سيمثل أمام محكمة قتيلة المهندسين وزير: استغرب لما وصلت إليه حالة البلاد السوداني ردا على نتينياهو..”الطيران المدني”: الطائرات الإسرائيلية لن تعبر أجواء السودان دون إذن رئيس الوزراء: مستمرون في دعم الأدوية بأكثر من”5″ مليارات جنيه تشييع مهيب لضحايا الطائرة و”القضارف” تعلن الحداد ليومين السودان وبيلاروسيا يوقعان اتفاقيات بربع مليار دولار وزير الصحة يتخوّف من حدوث أزمة في الدواء بالولايات الاتحاد الأوروبي: جاهزون لدعم السودان للمصادقة على”سيداو” الجريدة الكودة: الحكومة في طريقها للتطبيع مع إسرائيل ارتفاع معدل التضخم لشهر نوفمبر إلى “68.93%” تكدّس المرضى ونقص الكوادر المساعدة والأطباء والأسرّة بحوادث القلب والصدر بمستشفى الشعب برلمانيون ينتقدون الأوضاع في المستشفيات الحكومية ويصفون أزمة الدواء بالخطيرة إيداع مشروع التعديلات الدستورية للهيئة التشريعية القومية اليوم التيار مصادر لـ”التيار”: انتشال الصندوق الأسود لطائرة والي القضارف المنكوبة نتنياهو” الطيران الإسرائيلي سيعبر الأجواء السودانية اليوم إيداع التعديلات الدستورية لفتح فترات ترشيح الرئيس الإمدادات الطبية: ليست لدينا أية مشكلة مالية ونسبة الوفرة الدوائية “95”% الانتباهة حريق جديد بسوق أم درمان الحكومة: الطيران الإسرائيلي لن يحلق بالأجواء السودانية تنامي ظاهرة شراء وحجز المواقع أمام الصرافات إعلان الرئيس ولي دم في قضية قتل الجنيد: هذا ما مأخذي على تجربة” ريحة البن” عز الدين: اختيار خليفة للميرغني سابق لأوانه

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .