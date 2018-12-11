شهاب محمد - الخرطوم - التحالف الدولي يقصف مستشفى شرقي سوريا

الخليج 365:

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الإثنين، قصف قواتها مستشفى في مدينة هجين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر بيان صادر عن التحالف، أن “قوات داعش استخدمت في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مستشفى هجين للاعتداء على شركاء التحالف”.

وأضاف البيان أنه “باستخدام هذه الأنشطة استعمل داعش المستشفى على عكس المرافق المحمية بموجب اتفاقية جنيف، وتسبب بإسقاط وضع الحماية المنصوص عليها في قوانين النزاعات المسلحة”.

وفي السياق نفسه قال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية العقيد روب مانينغ، في موجزه الصحافي اليومي، إنه لا يمكن استخدام المستشفيات لمآرب أخرى.

وبيّن أن تنظيم داعش يلجأ إلى استخدام المستشفيات كمقرات عسكرية في إطار تكيكاته الاعتيادية.

وردا على سؤال مراسل الأناضول، عن مدى أبعاد المخاطر الجدية التي دفعت قوات التحالف الدولي لقصف المسشتفى، قال ماننيغ إن “عناصر داعش أطلقت النار من المستشفى”.

فيما لم يرد ماننيغ على سؤال فيما إذا كانت هذه الأسلحة خفيفة أم ثقيلة.

يشار إلى أن قوات التحالف الدولي، قتلت عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية الجوية على العديد من المساجد بمحافظة دير الزور في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويسيطر “داعش”، في دير الزور، إلى جانب هجين، على بلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي، بدعم أمريكي فرنسي، عملية لإخراج “داعش” من دير الزور.

الاناضول