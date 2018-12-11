بعد تحطم طائرة على الحدود... ماذا قال آبي أحمد إلى نائب الرئيس السوداني

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وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن خالص تعازيه في وفاة "والي ولاية القضارف ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه إثر تحطم طائرة كانت تقلهم إلى منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا، يوم الأحد"، حسب شبكة الشروق السودانية.
© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED
وأكد نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإثيوبي في مواساته للشعب السوداني في فقده الجلل.
وأدى سقوط طائرة سودانية، الأحد الماضي، لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان.
ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".
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