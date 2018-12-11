الأمن السوري يضبط صواريخ ضخمة ضمن أنفاق حدودية مع الأردن (فيديو)

أفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بأنه وخلال عمليات البحث والتمشيط تمكنت الجهات المختصة من ضبط مستودع أسلحة وذخيرة متنوعة مخبأة في باطن الأرض ضمن أنفاق تتراوح أعماقها بين 4 — 6 أمتار في المزارع الجنوبية الشرقية لبلدة نصيب.

وأشار المراسل إلى أن العناصر الأمنية تمكنت من استخراج الأسلحة التي تضم كميات كبيرة من الصواريخ وحشوات قذائف (B9) و (آر بي جي) وقذائف هاون وذخيرة أسلحة متوسطة.

كما تم استخراج كميات من البارود والأسمدة التي كانت تستخدم لصناعة الشحنات المتفجرة للمفخخات إضافة إلى أسلاك خاصة بصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة وكميات كبيرة حشوات القذائف وقذائف الدبابات المتنوعة التي كانت تستخدمها المجموعات المسحلة سابقا

لاستهداف الأحياء الآمنة ومواقع الجيش السوري في محافظة درعا وريفها.

وأكدت الجهات الأمنية في درعا لـ "سبوتنيك" مواصلة عملها لتطهير كافة مناطق المحافظة من مخلفات المجموعات المسلحة لاسيما الأسلحة والألغام للحفاظ على أمن وسلامة الأهالي.