الكويت تستضيف الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفیة القدس

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365

تستضيف الكويت، الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء صندوق ووقفیة القدس، بعنوان "نحو رؤیة شاملة لإسراج قنادیل القدس"، الذي يستمر يومين.

وقالت أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي، مها البرجس، للأناضول، إن "الاجتماع يهدف لبلورة خطط شاملة وتوحيد الجهود المبذولة لتوفير الدعم المادي والمعنوي لمدينة القدس، وإسراج قناديلها حفاظا على عروبتها".

وأضافت البرجس، أن حفل افتتاح الاجتماع سيبدأ، مساء الثلاثاء، حيث سيكرم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم.

وذكرت أن أمير الكويت صباح الأحمد، يلتقي وفدا يمثل المشاركين في الاجتماع.

ولفتت البرجس، إلى أن الاجماع يتضمن جلستين الأربعاء، يتحدث في الأولى منهما رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الأمير تركي الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة منيب المصري.

وأوضحت أن الاجتماع يتضمن عرض آخر المستجدات في القدس وبرامج ومشاريع الصندوق، والنظام الخاص بمجلس الأمناء والعضوية، بالإضافة إلى دور مجلس الأمناء في تعزيز الموارد المالية للصندوق.

وتابعت البرجس، ان الجلسة الثانية تتضمن تعزيز دور الحكومات العربية والإسلامية بدعم القدس، وكذلك تعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في العالم العربي والإسلامي بدعمها.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة تتضمن أيضا تأسيس شبكة من المنظممات المانحة على مستوى العالم العربي والإسلامي بدعم القدس، ودور منصات الحشد الالكتروني بتوفير الدعم، وأهمية تشجيع الاستثمار بالقدس، وتنظيم وإطلاق المبادرات الشعبية لدعم القدس.

يذكر أن الاجتماع الأول عقد في الأردن، والثاني في البحرين، والثالث في السعودية.

وصندوق ووقفية القدس، هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بناء على مبادرة أطلقها مجموعة من الرجال الحريصين على مستقبل القدس، بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني فيها، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.