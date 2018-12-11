فوائد صحية كثيرة للقراءه قبل النوم

يتجاهل الكثير منا الاهتمام بالقراءة، ولكن اتضح أن للقراءة قبل النوم بشكل خاص فوائد صحية كثيرة، من بينها منع بعض الأمراض خاصة إذا أصبحت عادة يومية، فهذا الأمر يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض الزهايمر على سبيل المثال، كونه يساعد على تمرين العقل وتحسين الذاكرة.
وتعمل القراءة قبل النوم أيضًا كتمارين للعقل؛ حيث يبدأ عقلك في العمل، والتركيز على ما كنت تقرأ يمرن عقلك في أثناء نومك، ويساعدك ذلك على الاستجابة بسرعة أكبر، ويمكن أن يكون ذلك مفيدا جدا عند إجراء محادثة عامة، أو حدوث شيء غير متوقع ويجب عليك التصرف بسرعة.
وتساعد القراءة قبل النوم على خفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يتم إطلاقه كرد فعل على الإجهاد، وتسبب زيادته مشاكل صحية عدة منها، زيادة سكر الدم وارتفاع ضغط الدم والبدانة؛ بينما يركز الأشخاص أيضا بشكل أفضل في الليل، لذا فإن الاستفادة من القراءة وتعلم شيء مفيد سيكون جيدا لك.
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