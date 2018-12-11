شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى: تأخير اكتمال التشكيل الوزارى أثر على إقرار الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عن تيار الحكمة الوطنى العراقى عباس سروط، أن تأخير التصويت على التشكيل الوزارى أثر على إقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019، وذلك مع بدء العد التنازلى لانتهاء السنة المالية الحالية.

وقال النائب العراقى، فى تصريح أوردته قناة "الإخبارية العراقية" اليوم الثلاثاء، أن تعطل العمل امتد ليشمل جميع الحقائب الثمان الشاغرة؛ بعد أن قام وكلاء الوزراء بترحيل الأعمال والقرارات حتى يتم اكتمال الحقائب الوزارية.

وكان سروط قد أكد، فى تصريح سابق، أن ما تبقى من الكابينة الوزارية لـ عبد المهدى لم يتم حسمها حتى الآن، مشيرا إلى أن الخلاف ليس على وزارتى الداخلية والدفاع فحسب؛ بل شمل أغلب الوزارات المتبقية.