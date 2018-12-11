شكرا لقرائتكم خبر عن صور..دعوات إسرائيلية لاغتيال الرئيس الفلسطينى محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ مواطنون إسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء، بمشاهدة إعلانات باللغة العبرية على بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية تدعو لاغتيال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الإعلانات كتب عليها” لتصفية ممولى القتل، ممول القتل قاتل” .



دعوات إسرائيلية لاغتيال محمود عباس

هذه الملصقات باللغة العبرية، تزامنت مع نشر تحليل للقناة العاشرة الاسرائلية مساء امس قال ”ابو مازن يحرض على العنف، وهو مسؤول حركة فتح التي تبارك العمليات ضد إلاسرائيليين “.



دعوات إسرائيلية لاغتيال الرئيس الفلسطينى

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الملصقات التى تدعو لاغتيال ابو مازن على حاجز حوارة الواقع جنوب مدينة نابلس.

ملطلقات إسرائيلية تدوعو لاغتيال محمود عباس