شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم: اسم جورج بوش الأب سيظل راسخا فى ذاكرة الشعب الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم أن اسم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، سيظل راسخا فى ذاكرة الشعب الكويتى.

وقال الغانم- فى كلمة له فى مستهل جلسة مجلس الأمة الكويتى العادية اليوم الثلاثاء – "إن هذا الرجل ترسخ اسمه فى ذاكرة الكويتيين منذ أكثر من 28 عاما، عندما قاد تحالفا دوليا واسعا وعريضا وغير مسبوق؛ للتصدى للعدوان العراقى الآثم على الكويت عام 1990، مدعوما بحزمة قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولى، والتى انتهت بدعم من دول مجلس التعاون الخليجى، ودول عربية وإسلامية وصديقة كثيرة، إلى عملية تحرير الكويت من العدوان".

وتقدم الغانم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأمريكى، برحيل الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، مشيرا إلى أن الشعب الكويتى تلقى خبر وفاته قبل أيام ببالغ الحزن والأسى.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى عادل الخرافى- فى كلمة له فى مستهل الجلسة- أن الحكومة الكويتية تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة برحيل الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، مشددا على أن الكويت شعبا وحكومة، لن تنسى الدور الذى قام به تجاه الكويت لصد الغزو العراقى، بدعم من المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجى، والدول الشقيقة والصديقة.