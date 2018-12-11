شكرا لقرائتكم خبر عن "سبوتنيك": طائرات روسية قادرة على ضرب الولايات المتحدة تصل أمريكا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات روسية قادرة على ضرب الولايات المتحدة وصلت إلى أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أن رحلة الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسى من روسيا إلى فنزويلا، تعتبر حدثا تاريخيا، حيث حلقت الطائرات فوق أكثر من ربع الكرة الأرضية، قاطعة مسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر.

وكانت صحيفة (واشنطن فرى بيكون) الأمريكية قد أعلنت رد فعل مسؤولى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) قبل وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا.. ونقلت عن المسئولين قولهم "إن واشنطن ستتابع طائرات "تو-160" باهتمام لأن هذه الطائرات تستطيع توجيه الضربات الصاروخية لأهداف فى أراضى الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا لمسؤولى البنتاجون، فقد وصلت قاذفات الصواريخ الروسية إلى فنزويلا لإجراء تمارين، منها تمرين التزود بالوقود فى الجو، جدير بالذكر أن وزير الدفاع الفنزويلى كان قد زار العاصمة الروسية موسكو فى نهاية الأسبوع الماضي.