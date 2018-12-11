شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الاثنين، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله والبيرة، وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز والضرب والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

واستنكر عريقات - فى بيان مساء اليوم - اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومنع الموظفين من مغادرة الوكالة، واحتجازهم فى مكتب التحرير، واختناقهم من الغاز الكثيف، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذها الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وقال "إن اعتداء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتى فى سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة مناطق الوطن بدعم مطلق من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفى المقابل تقوم المؤسسة الرسمية الفلسطينية بفضح انتهاكاتها على جميع المستويات وتوثيقها لضمان عدم إفلاتها من العقاب".

وطالب قوات الاحتلال بالانسحاب الفورى من المدن الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا ومؤسساتنا صامدون فى مواجهة الاحتلال حتى إنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادة دولتهم وعاصمتها القدس.

وطالب عريقات المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لمحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها المخالفة للقانون والشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، داعيا الاتحاد الدولى للصحفيين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية إلى إدانة هذا الجرم الفاضح، ومساءلة الاحتلال على أعماله غير القانونية بحق الصحافة الفلسطينية.