شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يلتقى المبعوث الأممى إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى إلى التعامل مع الأزمة السورية وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض وتستهدف إنهاء الأزمة فى سوريا على استعادة أمنهم واستقرارهم.

وقال الصفدى فى تصريحات صُحفية مشتركة مع المبعوث الأممى ستيفان دى مستورا بعد محادثات أجرياها فى وزارة الخارجية اليوم الأثنين "إنه لا بد من صفحة جديدة فى التعامل مع الأزمة و حماية سوريا والحفاظ على وحدتها واستقلاليتها وحماية الشعب السورى وهو الهدف الذى تتكاتف جميع الجهود من أجله.

وشدد الصفدى على أهمية دورعربى إيجابى يساعد فى التوصل إلى حل سياسى يقبله السوريون وينهى هذه الكارثة التى ما تزال سوريا والمنطقة والعالم يعانون مع تبعاتها.

وأكد الصفدى موقف المملكة الداعى إلى معالجة قضية الركبان وتأمين عودة قاطنيه إلى قراهم وبلداتهم وأن الركبان ليس مسؤولية أردنية.