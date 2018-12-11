شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره التونسى العلاقات الثنائية والمستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، فى مكتبه الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائى وأبرز المستجدات فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، حضره من الجانب السعودى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير المملكة لدى تونس محمد العلي.