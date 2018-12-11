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تعرف على جائزة الملكة رانيا فى قمة رواد التواصل الاجتماعى العرب "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، الاثنين، أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعى العرب، فى مركز دبى التجارى العالمى، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والمؤثرين على مواقع التواصل، والذى حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وكان من أبرز الحضور الملكة رانيا، ملكة الأردن، والتى كانت لها الكلمة الرئيسية فى افتتاح أعمال القمة.

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الملكة رانيا والشيخ محمد بن راشد

 

وعقب انتهاء، فعاليات اليوم الأول لقمة رواد التواصل الاجتماعى العرب، وجهت الملكة رانيا الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال "كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولدبى، على تنظيم قمة رواد التواصل الاجتماعى العرب، ومنحى جائزة شخصية العام المؤثرة، اليوم".

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 70 متحدثاً، يجتمعون فى دبى، من 25 دولة حول العالم، لمناقشة مستقبل منصات التواصل الاجتماعى، وعرض أبرز التجارب الناجحة فى هذا المجال، حيث تضم قائمة المتحدثين فى القمة العديد من الأسماء والشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة فى مجال التواصل الاجتماعى.

تدوينة الملكة رانيا
تدوينة الملكة رانيا

 

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توزيع الجوائز

 

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 

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الملكة رانيا والشيخ محمد بن راشد

 

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صورة تذكارية

 

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الشباب المشارك فى القمة

 

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