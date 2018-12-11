شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يوافق على ميزانية 2019 بدون فرض ضرائب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان التونسى اليوم الاثنين، على ميزانية 2019 التى لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة. وتظهر الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو 5%.

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