شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو جماعة مسلحة إلى الانسحاب من حقل نفط الشرارة الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم الاثنين جماعة مسلحة إلى الانسحاب من حقل الشرارة النفطي الليبي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إغلاق أكبر حقل لها سيؤدي إلى خسارة انتاج يومي يبلغ 315 ألف برميل يوميا بالموقع فضلا عن فقد إنتاج يبلغ 73 ألف برميل يوميا بحقل الفيل النفطي.

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