دوريات على الجمال تظهر لدى شرطة أبوظبي

وأفادت صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية، اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر، أن قائد شرطة أبوظبي محمد الرميثي قال إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على التقاليد الإماراتية، إضافة إلى ضمان الأمن.

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وأشار إلى إطلاق هذه الدوريات بالتزامن مع الاحتفالات بالتراث الإماراتي.

وأضاف الرميثي أنه تم تدريب رجال الشرطة وفقا لأعلى المعايير من أجل تنفيذ واجباتهم بمنع الجريمة والتواصل مع السكان.

كما أكد على مواصلة السعي لجعل إمارة أبوظبي أكثر أمانا والاستمرار في توظيف كل الوسائل الممكنة لرفع مستوى الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوريات الجمال ستنتشر في المناطق الصحراوية والمدن أيضا.