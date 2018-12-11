دوريات على الجمال تظهر لدى شرطة أبوظبي

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وأفادت صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية، اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر، أن قائد شرطة أبوظبي محمد الرميثي قال إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على التقاليد الإماراتية، إضافة إلى ضمان الأمن.
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
وأضاف الرميثي أنه تم تدريب رجال الشرطة وفقا لأعلى المعايير من أجل تنفيذ واجباتهم بمنع الجريمة والتواصل مع السكان.
كما أكد على مواصلة السعي لجعل إمارة أبوظبي أكثر أمانا والاستمرار في توظيف كل الوسائل الممكنة لرفع مستوى الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن دوريات الجمال ستنتشر في المناطق الصحراوية والمدن أيضا.
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