سر عقد الـ"ربع مليار دولار" الذي سافر من أجله البشير

وأكد السفير فوق العادة البيلاروسي في السودان، سيرجي راشكوف، أن بلاده وقعت مع السودان عقودا بقيمة 250 مليون دولار خلال زيارة البشير الرسمية إلى بيلاروسيا، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف السفير أنه "خلال اليومين الماضيين وقع الجانبان 17 وثيقة لا تقتصر فقط على اتفاقيات ومعاهدات ولكن أيضا عقودا بأرقام ومواقيت محددة".
واعتبر سيرجي راشكوف أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير "ناجحة، وأن التعاون الثنائي يبشر بالكثير".
ويقوم الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة إلى بيلاروسيا، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على رأس وفد من وزراء الحكومة السودانية.
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