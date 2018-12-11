سر يكشف عنه للمرة الأولى... ماذا يفعل ولي العهد السعودي منذ عامين (فيديو)

وأوضح المغامسي، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة"، على قناة روتانا خليجية، أن "الله تعالى نجا سمو ولي العهد بأمرين أولهما برباطة جأشه، والأمر الثاني قد يكون ثمة شيء بينه وبين الله".
وكشف الداعية السعودية سرا بشأن ولي العهد السعودي، قائلا: "منذ أكثر من عامين وتصلني تبرعات مالية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوزيعها سرا على الفقراء والمحتاجين".
وتساءل: "أين ستصل أقوال المرتزقة من رجل تدعو له أمام امرأة مسكينة في الثلث الأخير من الليل أمام بيت الله الحرام؟".
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