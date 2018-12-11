الأردن.. توقيف صاحب موقع إخباري بتهمة الإساءة للسيد المسيح

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قررت السلطات الأردنية، الإثنين، توقيف صاحب موقع إخباري، لمدة أسبوع، بعد شكوى الإساءة للسيد المسيح.

ويملك الإعلامي محمد الوكيل، موقعا إخباريا، نقلت عنه الصحافة المحلية، بأنه قام بنشر صورة أساءت للسيد المسيح.

ولكن "الوكيل"، سرعان ما قام بالاعتذار عبر فيديو مصور، عما حدث.

وأشار إلى قيام إحدى المتدربات في موقعه بنشر الصورة.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أصدرت عشائر مدينة سحاب (تتبع للعاصمة عمان)، التي ينتمي لها الإعلامي الموقوف، بيانا، أظهرت فيه دعمها لـ"الوكيل".

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365، عبر المواقع المحلية، "نحن كأبناء عشيرة سحاب، نؤكد وقوفنا خلف ابننا محمد الوكيل، بالحق".

وطالب البيان "باحتواء القضية حتى لا تتشعب ونفتح المجال أمام مثيري الفتنة لإشعال فتيل الطائفية في الوطن".