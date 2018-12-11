اسرائيل تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".
وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية، خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.
من جهة ثانية، قال الجيش الاسرائيلي إنه يواصل أعمال البحث عن فلسطينيين أطلقوا النار على إسرائيليين قرب مستوطنة "عوفرا" في وسط الضفة الغربية مساء الأحد الماضي.
وأدت العملية إلى جرح 6 إسرائيليين، بحسب نجمة داود الحمراء، التي تقدم الاسعافات الاسرائيليين، بحسب تصريح صحفي صدر عنها.
وأضاف إن عمليات البحث تركزت في وسط الضفة الغربية، وشملت إقامة الحواجز على مداخل ومخارج العديد من القرى الفلسطينية.
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