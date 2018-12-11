السعودية تبحث مع تركيا الإعداد لموسم الحج

الرياض / الخليج 365

بحثت السعودية مع مسؤولين في تركيا وإندونيسيا والمغرب الإعداد لموسم الحج المقبل.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاثنين، عقد وزير الحج والعمرة بالمملكة محمد صالح بن طاهر بنتن، لقاءات منفصلة مع رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق.

وأوضحت الوكالة أن هذه اللقاءات "تأتي للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم لموسم الحج المقبل 1440هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة".

وبحسب المصدر، أشاد المسؤول التركي ونظيراه من إندونيسيا والمغرب بجهود المملكة في إنجاح موسم الحج.

وفي ختام هذه اللقاءات، شكر بنتن رئيس الشؤون الدينية التركي ونظيريه من إندونيسيا والمغرب على تعاونهم وإشادتهم بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1439هـ.

ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1439هـ إلى مليونين و371 ألفا و675 حاجا، منهم مليون و758 ألفا و722 حاجا من خارج المملكة، و612 ألفا و613 من الداخل، بحسب إحصاء رسمي.