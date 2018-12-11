وزير الإعلام يوضح حقيقة خضوع #رسوم_المرافقين للمراجعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أبلغ مركز الاتصال الدولي السعودي، وكالة بلومبيرغ بالبريد الإلكتروني أن “وزير الإعلام عواد العواد نفى أن تكون رسوم المرافقين خاضعة للمراجعة”، وفقا لما نشرته “عكاظ”.

وكانت وكالة «بلومبيرغ»، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، بحسب قولها، إن “السعودية تقوم بمراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة”.