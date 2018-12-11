الأرصاد: طقس بارد وأمطار على بعض المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.