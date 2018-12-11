شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا في يناير والان مع التفاصيل

قال مصدران مطلعان، الثلاثاء، إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخاميها في الشحنات المصدرة إلى آسيا في يناير/كانون الثاني.

وذكر المصدران أن سعر البيع الرسمي لخام مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في يناير/كانون الثاني انخفض 65 سنتا للبرميل عن الشهر السابق إلى 35 سنتا دون متوسط أسعار خامي عمان ودبي على منصة بلاتس.

وضيق ذلك فارق السعر بين مزيج التصدير الكويتي والخام العربي المتوسط السعودي في يناير/كانون الثاني إلى 30 سنتا للبرميل، مقارنة بـ40 سنتا في الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا في شحنات يناير/كانون الثاني عند 1.10 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي على منصة بلاتس، بانخفاض 1.65 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص ذلك علاوة الخام الكويتي فوق الخام العربي الخفيف جدا السعودي إلى 30 سنتا للبرميل، انخفاضا من 50 سنتا للبرميل منذ أكتوبر/تشرين الأول حين حددت الكويت أول سعر بيع رسمي لخامها الجديد.

وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الإثنين، إن المؤسسة تراقب الأسواق الأفريقية؛ لأنها تحمل في طياتها أسواقا واعدة لارتفاع الطلب على النفط.

وتابع: "نهدف إلى الوصول بمستوى إنتاج النفط الثقيل إلى 110 آلاف برميل يوميا بحلول 2030-2031، ليرتفع إلى 430 ألف برميل يوميا بحلول 2040-2041".