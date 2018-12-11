شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل

دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشفى لإجراء فحوصات طبية. ومن جانبه أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن الفحوص هي المعتادة وتكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح. وأكد الوزير أن الأمير صباح الأحمد قد غادر المستشفى بعد إتمام هذه الفحوصات. ويدخل أمير الكويت المستشفى بين حين وآخر لإجراء فحوصات طبية روتينية. ​يذكر أن الشيخ صباح الأحمد، قد أعرب في كلمته خلال مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه تجاه الحملات الإعلامية التي تمس أمن بلاده، ودعا إلى الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي.

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