شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تؤمن عددا من القرى قرب مركز باقم بصعدة والان مع التفاصيل

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2018 تقدما كبيرا قرب مركز مديرية باقم في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت مت تأمين عدد من القرى القريبة من مركز المديرية، إثر مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وأشارت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.