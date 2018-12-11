شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. محاكم ونيابات الوادي والصحراء مغلقه تنفيذاُ للإضراب المعلن من نادي قضاة الجنوب والان مع التفاصيل

يواصل قضاة محاكم ونيابات حضرموت الوادي والصحراء لليوم الرابع علي التوالي اغلاق مقراتهم تنفيذا للبيان الصادر من نادي قضاة الجنوب والذي صدر في الاجتماع التشاوري الذي انعقد بالعاصمة المؤقتة عدن يوم السبت، والذي فيه قرر فيه قضاة الجنوب امهال مجلس القضاء الأعلى فرصه تلبية مطالبهم و تعليق العمل جزئيا يومي الأحد والخميس لمدة اسبوعين تبدا من اليوم اللاحق للاجتماع التشاوري ثم القيام بإضراب مفتوح يبدا من يوم الاحد اذا لم تلبي مطالبهم وتعطي لهم حقوقهم من تسويات وترقيات وبدل تطبيب صحي .

وقد عبر الكثير من قضاة المحاكم والنيابات بحضرموت الوادي والصحراء عن اسفهم للوصول لهذه المرحلة والتي تنعكس سلبا علي وتيرة العمل لديهم والمتقاضين لاسيما السجناء منهم، الا انهم اعزوا سبب ذلك لما يمارسه مجلس القضاء الأعلى من تسويف منحهم حقوقهم المقرة وفقا للقانون والتي سبق لنادي قضاة الجنوب متابعتهم عدة مرات الا إنه لا حياة لمن تنادي حتي اوصلوا القضاة للوصول لهذه المرحلة .

وناشد المواطنين والمتابعين الحقوقيين بالوادي والصحراء قيادة السلطة القضائية بالإسراع في تلبية مطالب القضاة ليعودوا لأعمالهم والاسراع بالفصل في القضايا واستكمال معاملات المواطنين المرتبطة بالمحاكم والنيابات .