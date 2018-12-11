إعلان "القوّة القاهرة" بحقل الشرارة الليبي وإجلاء العمال

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، على خلفية احتجاجات مطالبة بتحسين الخدمات بالجنوب.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تضع سلامة عامليها على رأس أولوياتها، وقد شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلائهم، لوجود خطر يهدد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل، مطالبة هذه الميليشيات بإخلاء الحقل على الفور دون قيد أو شرط.



كما أكدت أنها لن تقدم أية تنازلات ولن تشارك في أي مفاوضات مع تلك المليشيات، خاصة بعدما استخدمت العنف وإهانة العمال، موضحة أن أعضاء تلك المجموعات ارتكبوا خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من الجرائم، بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات، والتسبب في تعطيل الإنتاج.

وأعربت مؤسسة النفط عن قلقها إزاء تقاعس حرس المنشآت النفطية عن تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات، داعية السلطات المعنيّة في ليبيا وقادة المجتمعات المحليّة إلى التدخّل بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الموقع.

وأوضح بيان المؤسسة الليبية أن تعمد بعض الأطراف استغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب - التي تستدعي إجراء حوار وطني - بغية تحقيق مطالب شخصية لن يعود بأي فائدة على الأهالي، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، إلا أن إغلاق حقل الشرارة سيحبط هذه الجهود ويقلل حتما من الفرص الاقتصادية محليا.

وإعلان "القوّة القاهرة" يعني عدم قدرة الحقل النفطي على الوفاء بالتزاماته إزاء العقود المبرمة لظروف قهرية خارج سيطرته.

في المقابل، كشف ناشطان سياسيان بحراك "غضب فزان" بجنوب ليبيا لـ "العين الإخبارية" عن خطوات تصعيدية مرتقبة بعد إغلاق حقل الشرارة تدريجيا منذ مساء السبت، موضحين أنه سيتم، الإثنين، إغلاق الحقل بشكل تام لحين تحقيق مطالبهم.

ويعاني الجنوب الليبي من مشاكل وأزمات متراكمة، في ظل تهميش تام من جانب الحكومات الليبية الحالية والسابقة، بجانب معاناة سكان مدن الجنوب من نقص الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الأمن والتعليم والصحة وعدم توفر الوقود والسلع الغذائية الضرورية.

وقال الناشط السياسي بالجنوب الليبي بشير الشيخ لـ "العين الإخبارية" إنه سيتم إغلاق حقل الفيل والشرارة عن العمل بشكل كامل غدا، لحين تنفيذ المطالب الـ 10 التي وضعها الحراك أمام الحكومة الليبية لتنفيذها فورا.