وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الاثنين، وفاة الفنان الكوميدي محمود القلعاوي، عن عمر ناهز 79 عاما. © Other-Screen Grab القلعاوي توفي عن عمر يناهز 79 عاما

وقالت النقابة على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله الأستاذ الفنان محمود القلعاوي.. الجنازة الثلاثاء ظهرا بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس، مصر الجديدة".

وولد القلعاوي في 12 نوفمبر 1939، وهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وبزغ نجمه في المسرح والسينما والتليفزيون.

ومن أشهر أعماله السينمائية "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لامن شاف ولا من دري" و"هدى ومعالي الوزير".

كما قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، كان من أكثرها شعبية دوره في مسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي، و"أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو"، "واحد لمون والتاني مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق " و"دون كيشوت".

ومن أبرز أعماله التليفزيونية "رحلة المليون" و"برج الأكابر".