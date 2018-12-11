دولة جديدة تفاجئ المملكة وتفرض عقوبات على 17 سعوديا في قضية خاشقجي

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وذكرت وكالة أنباء "Baltic News Service" أن ليتوانيا أعلنت عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
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وأشارت الوكالة المحلية إلى أن الإجراءات ضد الأشخاص الـ 17 اتخذت تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الليتواني الذي ينص على فرض عقوبات على أي مسؤولين ينتهكون حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنه سبق للولايات المتحدة وكندا أن فرضتا عقوبات على الفريق السعودي لدورهم في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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